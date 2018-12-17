مصادر "اللواء": كشفت تقارير مؤسسة "موديز" أن لبنان يحتل المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية في العالم بالمقارنة لنسبة الديْن مع الدخل الوطني، الأمر الذي اقتضى تخفيض تصنيفه إلى (B3 -)!

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