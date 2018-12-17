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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية: المملكة كانت ولا زالت تلعب دوراً ريادياً في العالمين العربي والإسلامي ولها مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين مما جعلها ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم

Lebanon 24
17-12-2018 | 00:52
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