مصادر "النهار": يحذّر "حزب الله" من محاولات تحميله عبء الأزمة الاقتصادية ومسؤولية أي انهيار مالي إذا وقع بعد اتهامه بابتداع العقد لتأخير التأليف الحكومي

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