مصادر "النهار": يسأل ديبلوماسيون في مجالسهم الضيقة عمن يمكن أن يكون البديل للرئيس سعد الحريري في حال اعتذر عن إكمال المهمة على ألا يكون من فريق 8 آذار

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