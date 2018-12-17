أخبار عاجلة

رئيسة مجلس النواب الأميركي المقبلة تدعم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي إذا تأكد تورطه بمقتل خاشقجي

Lebanon 24
17-12-2018 | 01:55
A-
A+
PictureDefault.jpg
PictureDefault.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
مواضيع ذات صلة
رئيسة مجلس النواب الأميركي المقبلة تعتزم طرح موضوع الحرب في اليمن للنقاش خلال الدورة التشريعية القادمة
lebanon 24
18/12/2018 08:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لا توجد معلومات مباشرة تربط بين ولي العهد السعودي وإصدار الأمر بقتل خاشقجي
lebanon 24
18/12/2018 08:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي يقول إنّه طلب من إدارة ترامب إطلاع الكونغرس على قضية خاشقجي (رويترز)
lebanon 24
18/12/2018 08:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبير ل"الشرق الأوسط": العقوبات الأميركية في قضية خاشقجي فردية ولم تستهدف حكومة السعودية أو اقتصادها
lebanon 24
18/12/2018 08:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:15 | 2018-12-18
08:14 | 2018-12-18
08:02 | 2018-12-18
07:40 | 2018-12-18
07:39 | 2018-12-18
07:27 | 2018-12-18
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website