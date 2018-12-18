‏مصادر نيابية في كتلة "⁧‫المستقبل‬⁩" لـ"اللواء": ⁧‫الحريري‬⁩ قد يترأس اجتماع "الكتلة" الذي سيعقد بعد ظهر اليوم لاطلاع أعضائها على آخر المعطيات المتوافرة حول ولادة الحكومة

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