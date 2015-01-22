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“النهار”: تحرك هيل ينطلق من زاوية الحرص على الاستقرار في لبنان

Lebanon 24
22-01-2015 | 04:19
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ذكرت صحيفة النهار ان تحرك السفير الاميركي ديفيد هيل ولقاءه امس رئيس الحكومة تمام سلام ينطلقان من زاوية الحرص على الاستقرار في لبنان والتحذير من المس به. ويقول متابعون لهذا التحرك ان العلاقات الأميركية ـ الاسرائيلية تمر بفترة حرجة وعلى الذين يريدون تصعيد الموقف ألا يتكلوا على واشنطن للجم اسرائيل في حال دفع الامور الى []
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