وفاة نائب رئيس بلدية شبعا بحادث سير

قضى نائب رئيس بلدية شبعا المؤهل اول المتقاعد في الأمن العام محمد اسعد هاشم، بحادث سير وقع عصر اليوم على اوتوستراد زفتا - الزهراني، بعد أن اصطدمت سيارته بعمود كهربائي ما ادى الى وفاته على الفور.