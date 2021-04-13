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الرئيس الإيراني خلال اتصال مع أمير قطر: السماح بالحضور العسكري الإسرائيلي في المنطقة ليس حلا للمشاكل (الجزيرة)

Lebanon 24
13-04-2021 | 19:44
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