تكنولوجيا وعلوم

هيونداي تستعد لإطلاق سيارة عائلية فاخرة (فيديو)

Lebanon 24
14-04-2021 | 06:00
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تتحضر شركة هيونداي لإطلاق سيارة عائلية توفر لركابها أفضل مواصفات الرفاهية كما في مركبات Honda Odyssey و Buick GL8 الحديثة.

وستأتي سيارة Hyundai Custo بهيكل ميني فان مميز التصميم، مجهز بمصابيح أمامية ومصابيح ضباب تعمل بتقنيات LED، ومجهز بابواب خلفية مزلقة، ومصابيح إضاءة خلفية حمراء اللون تمتد على عرض باب صندوق الأمتعة بتصميم أنيق وملفت للنظر.

وسيأتي هيكل السيارة بطول 4 أمتار و95 ميليمترا، أما عرضه فـ 173 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 3 أمتار، أما القمرة من الداخل فستجهز بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لسبع ركاب، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

 

كما ستحصل هذه السيارة على أنظمة تكييف حديثة تتحكم بحركة الهواء في أقسام القمرة بشكل ممتاز، وعلى أنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، وأنظمة أمان تتحكم بأنظمة الفرامل في حالات الطوارئ، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة مولتيميديا متطورة يتحكم بها عبر شاشة لمسية، ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.

ومن المفترض أن تظهر هذه المركبة في الأسواق قريبا بعدة نسخ، نسخة مجهزة بمحركات بسعة 1.5 ليتر بعزم 170 حصانا، ونسخة مجهزة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 236 حصانا.

المصدر: روسيا اليوم
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