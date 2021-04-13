23
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تقرير إسرائيلي: إخفاقات وصدمة نفسية عميقة في حرب لبنان الثانية
Lebanon 24
13-04-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال كاتب إسرائيلي إن "كتبا كاملة كتبت عن إخفاقات الجيش الإسرائيلي في حرب لبنان الثانية 2006، وكانت كثيرة جدًا على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي، وظهر أن مستوى القيادة القتالية في الحرب بدا ضعيفًا لدرجة أنه دفع العديد من الجنود للتوقف عن الخدمة في الاحتياط بسبب صدمات القيادة التي تعرضوا لها أثناء القتال مع حزب الله.
وأضاف أوري كلاين في مقاله على موقع ميدا، أن "هناك الكثير من الأمثلة التي يمكن العثور من خلالها على إخفاقات الجيش الإسرائيلي التكتيكية والعملياتية في الحرب.
وأشار إلى أنه "من بين نواقص مرحلتي التخطيط والتنفيذ تأجيل بدء الحركة البرية مرتين، رغم جاهزية القوات على الأرض، والإعلان عن الأوامر عبر هواتف خلوية مشفرة، وليس على أجهزة اتصال لاسلكية، ما يعني أنه لا يمكن لجميع قادة القوات سماعها لعدم معرفة الجنود بالمهام العسكرية، لأنهم لم يعرفوا أن مهمتهم هي تأمين تحركات القوات المدرعة، ما أدى إلى عدم تلقي الدبابات غطاء ناريا، بل إنها تلقت صواريخ مباشرة".
وأكد أن "ارتباكا خطيرا للغاية حصل بعد تحرك الدبابات، خاصة في المسار الذي تحركت فيه بدون غطاء مختلف عما كان متوقعًا في لواء ناحال الذي عرّض الدبابات مرة أخرى لنيران حزب الله".
وأوضح أن "إسرائيل في حرب لبنان الثانية، دفعت ثمنا أكثر كلفة وإيلاما، وسقط فيها 119 جنديا، وأربعون مستوطناً جراء صواريخ حزب الله، وخلَّفت شعوراً باليأس والإحباط وخيبة الأمل في أوساط الإسرائيليين...".
وأشار إلى أن "القناعة التي سادت الجيش الإسرائيلي أن جنود الاحتياط أصيبوا بصدمة نفسية عميقة لن تزول آثارها قريباً، بسبب إحساسهم بالفشل الذريع في المواجهة، التي شهدت إمطار حزب الله لمناطق مختلفة من الجبهة الداخلية الإسرائيلية بكميات هائلة من الصواريخ والقذائف...".
المصدر: عربي 21
لبنان
عربي-دولي
تابع
الأكثر قراءة
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
Lebanon 24
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
19:58 | 2021-04-15
15/04/2021 07:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
21:07 | 2021-04-15
15/04/2021 09:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
02:43 | 2021-04-16
16/04/2021 02:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
18:55 | 2021-04-15
15/04/2021 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
18:33 | 2021-04-15
15/04/2021 06:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:15 | 2021-04-16
الخازن عن القاضية عون: "عصفورية عن حق وحقيق"
17:09 | 2021-04-16
القاضية عون في سابقة خطيرة... هذا ما فعلته (صورة)
16:57 | 2021-04-16
معلومات جديدة عن اعمار المرفأ.. المساهمة "الأوسع" لهذه الدولة
16:36 | 2021-04-16
وهبه التقى نظيره اليوناني في اثينا .. وهذا ما بحثاه
16:34 | 2021-04-16
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يأسف لحملة التشويه التي استهدفت الرئيس عون
16:29 | 2021-04-16
إخماد حريق سيارتين وفان في صربا وغوسطا والصفرا
فيديو
محمد رمضان يثير الجدل بعد مشهد تناول الأفاعي (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان يثير الجدل بعد مشهد تناول الأفاعي (فيديو)
16:10 | 2021-04-16
16/04/2021 17:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يفتح النار على المحطات اللبنانية: "عيب عليهم.. يُفضّلون الفضائح على الفن" (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يفتح النار على المحطات اللبنانية: "عيب عليهم.. يُفضّلون الفضائح على الفن" (فيديو)
15:00 | 2021-04-16
16/04/2021 17:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية! (فيديو)
Lebanon 24
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية! (فيديو)
10:30 | 2021-04-16
16/04/2021 17:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact