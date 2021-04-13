"لبنان يمرّ بمرحلة خطيرة"... دياب: تشكيل الحكومة عالق في حلقة مفرغة

شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في الإفطار الافتراضي الذي أقامه أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية – تحت عنوان "إن مع العسر يسرًا" عبر تقنية زوم.
أيها الأحبة، لن أطيل عليكم، فنحن في رحاب الشهر الفضيل، ونتضرع إلى الله أن نتخلص سريعًا من كل عائق يقف بيننا، وأن يزيح هذه الغمامة السوداء التي تثقل هموم اللبنانيين، لكننا محكومون بالأمل. وهنا أهنئ الإخوة الذين أصابوا في اختيارهم البُشرى الإلهية في القرآن الكريم لتثبت الأمل بأن لكلّ عُسْرٍ واحد أكثر من يُسر، كما جاء في الآية الكريمة "فإنّ مع العُسرِ يُسرًا، إنّ مع العُسر يُسرًا".
مبارك عليكم الشهر الفضيل، وأشكر الإخوة العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية جميعًا، واسمحوا لي أن أخصّ بالتحية، المدير العام للمؤسسات معالي الصديق والأخ الدكتور خالد قباني. كما أشكر رئيس العمدة الصديق العزيز الاستاذ فاروق جبر، وأمينة السرّ الأخت ندى سلام نجا، ومجلس العمدة، وجميع أعضاء الهيئة الإدارية، والعاملين في مختلف المراكز التابعة للمؤسسات، فردًا فردًا، وأحييهم على الجهود المميزة التي يبذلونها لخدمة الناس والتعاضد الأخوي.
الله يحميكم جميعًا.
الله يحمي لبنان،
الله يحمي اللبنانيين."