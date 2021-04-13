عربي-دولي

ما مستقبل العلاقات بين واشنطن وموسكو؟

Lebanon 24
13-04-2021 | 23:30
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أصدرت المخابرات الأميركية تقريرا تنبأت فيه بأن "روسيا ستواصل محاولاتها لتقويض نفوذ الولايات المتحدة وإضعاف التحالفات الغربية".

وأشارت في تقريرها السنوي إلى أن "واشنطن تعتقد أن روسيا ليست مهتمة بنزاع مسلح مباشر مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "نتوقع من موسكو أن تواصل التعاون البراغماتي مع واشنطن بشروطها الخاصة، وأن روسيا لا تريد صراعا مباشرا مع القوات الأميركية".

وتابعت: "موسكو ستواصل استخدام تكتيكات مختلفة هذا العام لتقويض النفوذ الأمريكي، وتطوير معايير وشراكات دولية جديدة، وتقسيم الدول الغربية وإضعاف التحالفات الغربية".

من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق إن "الولايات المتحدة مقارنة بعام 2020 كثفت الاستطلاع الجوي قرب أجواء روسيا، واستطلاعها البحري زاد 1.5 مرة".

بدوره، أشار الناطق الصحفي للكرملين ديمتري بيسكوف في تعليقه على حال العلاقات بين موسكو وواشنطن، إلى أن "روسيا تعتبر الشيء الرئيسي، هو عدم السماح للعلاقة بالانزلاق أكثر في المنحدر".
المصدر: روسيا اليوم
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