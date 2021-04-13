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تعهد أميركي لإسرائيل: إيران لن تحصل على سلاح نووي

Lebanon 24
13-04-2021 | 21:28
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل عقدتا مشاورات إستراتيجية لبحث موضوع إيران.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة "ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية". واتفق الجانبان على عقد حوار "وثيق ومفتوح" خلال الأشهر المقبلة.

واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلف حادث مفاعل نطنز، الذي وقع يوم 11 نيسان، في شبكة توزيع الطاقة الكهربائية في المنشأة النووية، والتي أدت إلى تعطيل عدد من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لتخصيب اليورانيوم.

وأشارت طهران إلى أن إسرائيل قامت بذلك سعيا منها لإحباط المفاوضات حول الصفقة النووية، التي استأنفت في فيينا بحضور الولايات المتحدة الأميركية.

ووقع الحادث وسط مساع دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع القوى العالمية. وتعترض إسرائيل بشدة على الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قبل نحو ثلاثة أعوام.
المصدر: سبوتنيك
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