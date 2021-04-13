لبنان

ما جديد أرقام كورونا في مستشفى الحريري؟

Lebanon 24
13-04-2021 | 21:16
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أعلن "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" في التقرير اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، أن:

- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 354

AstraZeneca: 186

- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 594 فحص

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 111

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 23

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 1

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1091 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 52

- حالات الوفاة: 1".

وختم التقرير: "إن مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكافة الراغبين من الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182".
المصدر: الوكالة الوطنية
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