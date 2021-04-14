لمن قالت نادين نسيب نجيم "يلي فات مات"؟

ردت الممثلة نادين نسيب نجيم على أحد متابعيها على "تويتر"، وقالت له: "انا ما عندي مشكل تنتقد شغلي وهيدا حقك وانا بحترم النقد الموضوعي بس عندي مشكلة حدا ينتقد شخصي من دون ما يعرفني ويحكم عليي قبل ما يعرف شو صاير بكل الأحوال يلي فات مات وشكراً على كلامك وعم أحكيها من قلبي".
وكان المتابع تمنى لنجيم التوفيق في مسلسل "2020"، وقال لها: كل التوفيق للممثلة نادين نسيب نجيم هالمسلسل الضخم بالفعل!!
انا ما عندي مشكل تنتقد شغلي وهيدا حقك وانا بحترم النقد الموضوعي بس عندي مشكلة حدا ينتقد شخصي من دون ما يعرفني ويحكم عليي قبل ما يعرف شو صاير بكل الأحوال يلي فات مات وشكراً على كلامك وعم أحكيها من قلبي 💗
— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 13, 2021