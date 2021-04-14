لمن قالت نادين نسيب نجيم "يلي فات مات"؟

ردت الممثلة نادين نسيب نجيم على أحد متابعيها على "تويتر"، وقالت له: "انا ما عندي مشكل تنتقد شغلي وهيدا حقك وانا بحترم النقد الموضوعي بس عندي مشكلة حدا ينتقد شخصي من دون ما يعرفني ويحكم عليي قبل ما يعرف شو صاير بكل الأحوال يلي فات مات وشكراً على كلامك وعم أحكيها من قلبي".

وكان المتابع تمنى لنجيم التوفيق في مسلسل "2020"، وقال لها: كل التوفيق للممثلة نادين نسيب نجيم هالمسلسل الضخم بالفعل!!

يمكن ما تشوف تغريدتي لان عاملتلي بلوك بسبب رأي سابق.. بس هيدا ما بيخليني قول شي سيء عن الشي يلي فعلًا بيستحق التقدير لاني صحافي واذا بيحقلي انتقد بنتقد بموضوعية".

انا ما عندي مشكل تنتقد شغلي وهيدا حقك وانا بحترم النقد الموضوعي بس عندي مشكلة حدا ينتقد شخصي من دون ما يعرفني ويحكم عليي قبل ما يعرف شو صاير بكل الأحوال يلي فات مات وشكراً على كلامك وعم أحكيها من قلبي 💗

— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 13, 2021