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جريمة مروّعة... مذيعة تقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض!

Lebanon 24
13-04-2021 | 22:31
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شهدت إحدى الأحياء المصرية جريمة قتل أقرت بتنفيذها مذيعة بإحدى محطات الراديو، قامت بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض.

وذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الشرطة المصرية ألقت القبض على مذيعة بالراديو، إثر اتهامها بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض، وقالت إن الحادث وقع في حي السيدة زينب بالقاهرة.


وذكرت الصحيفة أن المذيعة التي أقرت بتنفيذ الجريمة أوضحت أن سبب ارتكابها هو أن زوج شقيقتها أبلغ الشرطة عن مكان اختفاء زوجها، المتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص.

وقالت الصحيفة إنه تم إلقاء القبض على المتهمة متلبسة وأنها كانت ممسكة بسلاح الجريمة في يدها، مشيرة إلى أنها اعترفت تفصيليا بالواقعة وأنها أقدمت على طعن المجني عليه عدة مرات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه جرى نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة للوقوف على أسباب الوفاة من تقرير الطب الشرعي، بعد تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

المصدر: سبوتنيك
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