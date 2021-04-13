عناصر من أمن الدولة في مرجعيون جالوا على محطات الوقود...هذا ما تبين

جال عناصر من مكتب أمن الدولة مرجعيون حاصبيا على محطات المحروقات في عدد من بلدات قضاء مرجعيون، للتأكد من عدم احتكارهم مادتي البنزين والمازوت، وتبين أن "قسما كبيرا من المحطات لم ينفذ مخزونها من المحروقات، وأحجم اصحابها عن بيع مادتي البنزين والمازوت فتم اجبارها على الفتح والعمل إلى حين نفاد الكميات التي لديها".