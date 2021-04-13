كيف أقفل دولار السوق الموازية مساء اليوم؟

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 12400 و12500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً، ما بين 12350 و12450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.