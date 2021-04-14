لبنان

شخصيات موالية ومعارضة إلى موسكو

Lebanon 24
14-04-2021 | 00:12
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عرف من بين الشخصيات التي ستوجه الدعوة إليها لزيارة موسكو، شخصيات مسيحية موالية ومعارضة، بعد زيارة دبلوماسية رفيعة لدولة إقليمية مؤثرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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