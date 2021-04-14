شخصيات موالية ومعارضة إلى موسكو

عرف من بين الشخصيات التي ستوجه الدعوة إليها لزيارة موسكو، شخصيات مسيحية موالية ومعارضة، بعد زيارة دبلوماسية رفيعة لدولة إقليمية مؤثرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".