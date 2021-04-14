لبنان

إحتواء توتّر خفي

Lebanon 24
14-04-2021 | 00:23
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تمكن لقاء عقد قبل يومين من إحتواء توتّر خفي على مساحة ذات وضع حسّاس، على خلفية التهريب خارج الحدود، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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