الأوروبي يتّجه لفرض عقوبات على مُعطِّلي تأليف الحكومة

كشفت المعلومات المتوافرة ل"السياسة" من مصادر عليمة، أن "الدول الأوروبية حسمت أمرها، لناحية التوجه نحو فرض عقوبات على شخصيات لبنانية متهمة عرقلة تأليف الحكومة"، مشيرة إلى أن "اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين، سيتطرق إلى هذا الموضوع، من خلال العمل لإيجاد توافق أوروبي حول الملف، باعتبار أنه لا زال هناك تباين في وجهات النظر حيال العقوبات المنوي فرضها على المعطلين".