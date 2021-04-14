يسافر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى موسكو، اليوم، تلبية لدعوة رسمية، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدداً من كبار المسؤولين، للبحث معهم في الملف الحكومي، وقضايا المنطقة