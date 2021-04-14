عون يستدرج الرئيس دياب إلى فخ

اعتبرت مصادر سياسية مسؤولة عبر "اللواء" ان "الرئيس ميشال عون يستدرج الرئيس حسّان دياب إلى فخ لطالما تحاشاه، وهو عقد جلسة لمجلس الوزراء المستقيل من باب تعديل مرسوم الحدود البحرية مع اسرائيل.