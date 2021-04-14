لبنان

انعقاد جلسة حكومية قد يفتح المجال أمام إمكانية تكرار السيناريو

Lebanon 24
14-04-2021 | 01:12
A-
A+
Doc-P-812655-637539596956373900.jpg
Doc-P-812655-637539596956373900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبلغت أوساط مراقبة صحيفة "اللواء" أن "هناك كلاما يتم تداوله أن موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال على انعقاد جلسة حكومية قد يفتح المجال أمام إمكانية تكرار السيناريو عندما تقتضي الحاجة، ولذلك فإن المسألة تدرس بتأن لمعرفة التوجه المقبل".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
هيل جاء الى لبنان من أجل الضغط لتشكيل الحكومة
lebanon 24
16/04/2021 17:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عون خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية: تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي ستكون من أولى مهام الحكومة الجديدة، لأنها تعيد الثقة الدولية بلبنان ولاسيما ثقة الصناديق المالية التي سوف تساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصا
lebanon 24
16/04/2021 17:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان يمرّ بمرحلة خطيرة"... دياب: تشكيل الحكومة عالق في حلقة مفرغة
lebanon 24
16/04/2021 17:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي": الحريري لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات
lebanon 24
16/04/2021 17:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2021-04-16
17:15 | 2021-04-16
17:09 | 2021-04-16
16:57 | 2021-04-16
16:36 | 2021-04-16
16:34 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website