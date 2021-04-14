لبنان

الملف الحكومي يغطّ في سبات عميق

Lebanon 24
14-04-2021 | 01:17
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بقي الملف الحكومي يغط في سبات عميق.
ولاحظت اوساط متابعة عبر "اللواء" ان "اي اشارات تفاؤلية او حتى قريبة من التفاؤل معدومة، وليس معروفاً بعد كيف سيتحرّك، وقد يتظهر موعد تحريكه في الاسبوع الاخير من نيسان بعيد جولات الرئيس المكلف مع العلم ان محادثاته في روسيا تكتسب اهمية. وقد يتظهر امر ما على صعيد هذا الملف".
المصدر: اللواء
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