لبنان

روسيا ستكرّر موقفها الداعم للحريري

Lebanon 24
14-04-2021 | 01:23
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كشفت مصادر ديبلوماسية مواكبة لزيارة الحريري الى العاصمة الروسية عبر "اللواء" ان "المسؤولين الروس سيكرّرون موقف بلادهم المبدئي الداعم لتشكيل حكومة مهمة برئاسة الحريري تتالف من اختصاصيين غير حزبيين لكي تباشر مهماتها بسرعة لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا".

ويعتبر المسؤولون الروس ان "قيام حكومة لبنانية جديدة، يساهم باستقرار الوضع الداخلي اللبناني ويبعد شبح الفوضى وعدم الاستقرار الذي يهدد لبنان حاليا في حال عدم تدارك تفاعلات الازمة الحكومية الحالية". ويؤكدون ايضا بالمناسبة، ان "استقرار الوضع في لبنان وحل الازمة السياسية والمالية، يعتبر من اولويات السياسية الروسية بالمنطقة، لانه يساعد في دعم الخطط والجهود التي تبذلها روسيا لحل الازمة السورية ايضاً".

المصدر: اللواء
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