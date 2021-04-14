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لبنان
لا أريد مشاكل مع أحد
Lebanon 24
14-04-2021
|
04:44
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ينقل عن مرجع سياسي، أنه ولدى الإستفسار عن مواقفه الأخيرة من قبل أحد أصدقائه، قال لم أطالب باستقالة رئيس الجمهورية ولا أريد مشاكل مع أحد، فالناس بدأوا يجوعون.
المصدر: النهار
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