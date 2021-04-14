لبنان

الأمر الواقع النفطي

Lebanon 24
14-04-2021 | 04:50
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يتخوف خبير نفطي من ان تكون سوريا بتوقيعها العقد مع الشركة الروسية تضع لبنان امام امر واقع لان الطرف الروسي لن يرضى بتقليص المساحة المخصصة للتنقيب التي تضمنها العقد.
 
المصدر: النهار
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