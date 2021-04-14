إستياء مرجعية دينية

عكس موقف وزير سابق قريب من مرجعية روحية، عبر انتقاده من هاجموا هذه المرجعية، استياءً من قبلها للحملات التي تُشَنّ عليها، وخصوصاً ممّن يُعتبرون من أهل البيت.