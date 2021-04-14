لبنان

زيادة مركبة على ربطة الخبز

Lebanon 24
14-04-2021 | 04:55
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تتجه وزارة الاقتصاد الى فرض زيادة مركبة على سعر ربطة الخبز، تشمل زيادة مقطوعة بقيمة 300 ليرة للموزعين وزيادة نسبية تتغير وفق معدل سعر الصرف الأسبوعي لصالح الأفران.
المصدر: نداء الوطن
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ربطة الخبز

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