الحملتكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمامالثوريستدعي هذا اليوم الانتباه والتيقّظ بشأن بعض الظروف المالية فلا تستعجل شيئاً وكُن واقعيًاالجوزاءيفتح لك هذا اليوم مجالات الشهرة والنجاح، ولن يخفّ الوهج الذي كان سائداً في بداية الشهرالسرطانلا يعقّد هذا اليوم الاتصالات وتتخلص من العراقيل وتجابه اشخاصاً متزمّتين، أو تصبح أنت صعب المراسالأسدكن عادلاً مع الشريك وامنحه مزيداً من الوقتالعذراءقرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتكالميزانجدل عقيم ونقاشات حادّة تعلو خلالها نبرات الصوت، فاحذر التورّط في مواقف محرجةالعقربتقوم برحلة عمل على أمل أن تعقد خلالها بعض الصفقات الناجحة التي انتظرتها منذ مدة طويلةالقوسطاقة جديدة وقدرات ومواهب تبرز في المرافعة والدفاع عن قضية، أو في حملة تبغي منها كسب التأييدالجديانتبه لصحتك وراجع الطبيب إذا شعرت بأي عارضالدلويسهّل هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويسرّع الخطى نحو انجازات كثيرةالحوتلا تورط نفسك في مآزق وتجنّب الصراعات ولا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك في العمل