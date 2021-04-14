لبنان

الحريري قد يلتقي مسؤولين ايطاليين

Lebanon 24
14-04-2021 | 06:54
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كتبت "الجمهورية" انّ السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري التي عادت الى بيروت ليل الاثنين - الثلثاء بعدما امضت اسبوعين في بلادها، زارت الحريري للاطلاع على آخر التطورات اللبنانية ونظرة بلادها المتجانسة مع توجهات الإتحاد الاوروبي في شأن دعم لبنان في هذه المرحلة، وذلك عشيّة اللقاءات على مستوى وزراء الخارجية الاوروبيين المقررة نهاية الاسبوع الجاري.

 

وعلمت "الجمهورية" من مصادر ديبلوماسية ان هناك احتمالا كبيرا لأن يتوسّع برنامج زيارة الحريري للفاتيكان ليشمل روما للقاء المسؤولين الايطاليين الكبار ومنهم رئيس الحكومة الايطالية.

المصدر: الجمهورية
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