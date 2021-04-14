فنون ومشاهير

هيفا وهبي تنهار وتبكي بشكل هستيري وتسقط على الأرض.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
14-04-2021 | 09:00
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وقعت الفنانة هيفا وهبي ضحيّة برنامج المقالب "خمس نجوم" الذي يشارك فيه غادة عادل ، كريم فهمي، محمد الشرنوبي مصطفى قمر ونور اللبنانية

غادة عادل عن هيفاء وهبي: متهورة يا جماعة وأنا جبانة.. مغاديش نعاود نركب معاها#MBC5#خمس_نجوم#رمضان_يجمعنا

تابعوا الحلقة كاملة على شاهدhttps://t.co/ZmFEPFFSuh pic.twitter.com/Og85RA0NPk

 

وأصيبت هيفا بحالة انهيار شديدة بعد الحادث المفتعل الذي وقع خلال الحلقة حيث تم إيهامها بالمشاركة في إعلان للسيارات ودخلت سباقًا مع كل من الفنان كريم فهمي ومحمد الشرنوبي، وادعى الآخران وقوع حادث خطير لهما وخرج كريم فهمي من السيارة والنيران مشتعلة فيه ليقوم فريق الإنقاذ بإطفائه وتنهار هيفا وسقطت على الأرض.

 

انهيار وبكاء هيفاء وهبي بعد ما عرفت أن كريم فهمي لسه عايش#MBC5#خمس_نجوم#رمضان_يجمعنا
تابعوا الحلقة كاملة على شاهدhttps://t.co/zoiyvc5NSA pic.twitter.com/io2ibQ9ubu

وحاولت الفنانة غادة عادل، الضغط عليها واتهامها بأنها سبب في وفاة كريم فهمي، وسؤالها عن محامٍ جيد لها، كما قامت هيفا بالاعتداء على صاحب شركة الإعلان المزعوم والذي استفزها بقوله إن كريم فهمي مات.

 

 

 

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