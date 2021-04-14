رياضة

مصادر فرنسية تفجرها: محمد صلاح بديلا لمبابي!

Lebanon 24
14-04-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-812705-637539829725008191.jpg
Doc-P-812705-637539829725008191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مع تزايد الأنباء حول اقتراب انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، لصفوف ريال مدريد الإسباني، طرحت صحيفة "ماركا" احتمال انتقال النجم المصري لباريس سان جرمان، ليكون بديلا لمبابي.

 

ووفقا لموقع "تيليفوت" الفرنسي، فأن النادي الباريسي مهتم بالنجم المصري محمد صلاح، وقد يكون الهدف الرئيسي للفريق الصيف المقبل.

 

وينتهي عقد مبابي مع سان جرمان في صيف 2022، ولكن في حال عدم التوصل لاتفاق تمديد، كما تشير الأنباء، فأن بطل فرنسا سيسعى لبيعه في صيف 2021.

 

وفي حال بيع مبابي، فأن الهدف الأول للبديل هو محمد صلاح، وفقا للموقع المختص في أخبار كرة القدم الفرنسية.

 

ووفقا للموقع فأن صلاح سيأتي مع نجم آخر، حيث ستتيح الأموال التي ستدخل من صفقة مبابي، للنادي، الشراء براحة في سوق الانتقالات.

 

وقد يمثل باريس سان جرمان فرصة لصلاح، لخوض تجربة جديدة قبل بلوغ سن الثلاثين، خاصة مع تراجع مستوى فريقه ليفربول، الذي قد لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 

كما سيسعى سان جرمان لتوسعة قاعدته الجماهيرية، مع الجماهير المصرية الكبيرة التي قد "تنعش" الدوري الفرنسي بمتابعتها لنجمها المفضل صلاح.

 

وتشير الأنباء الأخيرة إلى أن مبابي يريد مغامرة جديدة، قد تقوده إلى ريال مدريد، للعب تحت تدريب مواطنه زين الدين زيدان.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2021-04-16
12:00 | 2021-04-16
09:00 | 2021-04-16
06:00 | 2021-04-16
23:00 | 2021-04-15
21:00 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website