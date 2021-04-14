مصادر فرنسية تفجرها: محمد صلاح بديلا لمبابي!

مع تزايد الأنباء حول اقتراب انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، لصفوف ريال مدريد الإسباني، طرحت صحيفة "ماركا" احتمال انتقال النجم المصري لباريس سان جرمان، ليكون بديلا لمبابي.

ووفقا لموقع "تيليفوت" الفرنسي، فأن النادي الباريسي مهتم بالنجم المصري محمد صلاح، وقد يكون الهدف الرئيسي للفريق الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جرمان في صيف 2022، ولكن في حال عدم التوصل لاتفاق تمديد، كما تشير الأنباء، فأن بطل فرنسا سيسعى لبيعه في صيف 2021.

وفي حال بيع مبابي، فأن الهدف الأول للبديل هو محمد صلاح، وفقا للموقع المختص في أخبار كرة القدم الفرنسية.

ووفقا للموقع فأن صلاح سيأتي مع نجم آخر، حيث ستتيح الأموال التي ستدخل من صفقة مبابي، للنادي، الشراء براحة في سوق الانتقالات.

وقد يمثل باريس سان جرمان فرصة لصلاح، لخوض تجربة جديدة قبل بلوغ سن الثلاثين، خاصة مع تراجع مستوى فريقه ليفربول، الذي قد لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما سيسعى سان جرمان لتوسعة قاعدته الجماهيرية، مع الجماهير المصرية الكبيرة التي قد "تنعش" الدوري الفرنسي بمتابعتها لنجمها المفضل صلاح.

وتشير الأنباء الأخيرة إلى أن مبابي يريد مغامرة جديدة، قد تقوده إلى ريال مدريد، للعب تحت تدريب مواطنه زين الدين زيدان.