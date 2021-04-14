هذه الأبراج تملك أسرار السعادة

يدعي الكل بأنه يملك أسرار السعادة.. فهناك مئات الكتب والاف المقالات وعدد لا يعد ولا يحصى من الفيديوهات وغيرها الكثير من ورش العمل والندوات التي تروج لأسرار السعادة التي إكتشفتها.. ومع ذلك الغالبية الساحقة من البشر غير سعيدة.

السعادة نسبية ولا يوجد تعريفاً واحداً لها وهي من الامور التي لا يمكن تعميمها على الجميع ولا وضع قواعد لها ولا تحديدها في أطر.. فما يسعد أحدهم لا يثير أي مشاعر في اخر.

من الابراج هناك فئة تملك أسرار السعادة لانها تعيشها ولانها تمكنت من العثور عليها من خلال أبسط الامور.. وهذا النوع من السعادة يمكن تعلمه وإكتسابه وجلبه الى حياتنا. لذلك ان كنت ما تزالين تبحثين عن أسرار السعادة فربما عليك البدء مع هذه الأبراج.

القوس

من دون أدنى شك القوس هو أكثر الأبراج سعادة.. سر سعادة القوس ترتبط بواقع انه يعيش حياة حافلة بالمغامرة .. وهذه المغامرة قد تتخذ كل الأشكال وحتى انها قد تكون الامور البسيطة المملة التي نقوم بها يومياً ولكن القوس وبشخصيته الإيجابية يمكنه أن يحولها الى مغامرة شيقة.

البرج هذا يملك حساً كبيراً من المغامرة والعشق للحرية، فهو حتى وحين يشعر بالحزن أو الإكتئاب فهو يملك الية دفاعية تمكنه من العودة وبسرعة كبيرة الى مكانه السعيد. هذه الالية الدفاعية هي نتيجة التفاؤل الدائم والطاقة الإيجابية التي يملكها فهو لا يمكنه أن يستمر بالعيش في سوداوية من نوع ما أو في حزن أو في تعاسة.. هو يحتاج للتنفس والى اختبار المشاعر الجميلة.. بالنسبة اليه الحياة أقصر من أن نمضيها ونحن نحزن على امور تافهة.

الأسد

الأسد حاله حال القوس، برج سعيد يملك الكثير من الطاقة الإيجابية. وحتى حين يكون في أسوأ أحواله فهو يتمكن من العثور على إيجابيته مجدداً. في الواقع الاسد يجعل مهمته الوحيدة خلال فترات التعاسة العثور مجدداً على الإيجابية.

صحيح أنه لا يمكنه أن يبعد حزنه عنه بشكل سحري وسريع كما يفعل القوس ولكنه على الاقل يتمكن من رؤية الضوء في أحلك المواقف والتمسك بكل ما هو إيجابي وبالتالي إستعادة سعادته بشكل سريع.

الحمل

الحمل من الابراج التي تملك السعادة ولكنها متقلبة الى حد ما خصوصاً وأنه برج ناري. هو من النوع الذي يلقي النكات طوال الوقت ورغم أنه قد لا يشعر بالرضا عن محيطه أو عن الاشخاص في حياته ولكنه لا يدع ذلك يزعجه.. فهو يتجاهل الامر ويمضي في طريقه.

بشكل عام هو سعيد ولكنه قد يختبر نوبات من الغضب المتفجر بين حين واخر.. ولكنه يخرج من مزاجه العكر بسرعة وذلك لانه لا يريد شيئاً سوى ان يكون سعيداً.

الميزان

الميزان يعتمد قاعدة "قم بالإدعاء حتى يتحقق الامر".. وللغرابة فإن القاعدة هذه تنفع معه. الميزان يملك شخصية طيبة وهو عادة يسير مع التيار وبالتالي لا يريد النزاعات ولا المشاجرات.. فكل ما يريده هو الهدوء والسعادة. ولكن حين لا يكون في مكان هادئ وسعيد فهو سيدعي بانه كذلك وسيستمر بالإدعاء حتى يصل اليه. وبالتالي يعثر على سعادته مجدداً.. وسعادة الميزان من النوع المرضي لانها نابعة من مشاعر الرضا عن الذات، وهذا ما يجعلها مميزة للغاية.

الحوت

للغرابة ومع كل تلك التعقيدات العاطفية الخاصة بالحوت فهو برج سعيد للغاية. وما هو أكثر غرابة فان سر سعادة الحوت ترتبط بواقع أنه يبكي كثيراً.

البكاء يجعله يتخلص من كل المشاعر السلبية التي يختبرها وعليه فهو حين يختبر موقفاً سلبياً فهو يتخلص من كل ما هو سيء من خلال البكاء وعليه فهو لن يتمسك باي مشاعر سلبية تفسد عليه ايامه.

سر الحوت للسعادة هو أنه لا يقوم بقمع مشاعره ولا كبتها، هو يعبر عنها وينفس عما يحتاج للتنفيس عنه وبالتالي هو برج سعيد.

الجوزاء

البرج التوأم هذا وشخصيته المزدوجة تجعله يفتح الباب للسعادة حين يريد وساعة يحتاج اليها. فهو حين يشعر بالإحباط أو الحزن يقرر بانه حان الوقت للخروج من ذلك الوضع وبالتالي يرغم نفسه على الخروج والاستمتاع ويمنع نفسه من الشعور بالسوء أو بالشفقة على نفسه.

بالنسبة للجوزاء الحياة عبارة عن خيارات، وهو قرر إن يختار السعادة في كل مرة.