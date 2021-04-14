رياضة

زيدان يتحدى ليفربول: جئنا للفوز

Lebanon 24
14-04-2021 | 15:00
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أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ان فريقه لن يركن للراحة بعد فوزه ذهابا 3-1 حين يحل ضيفا على ليفربول في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رغم أنه اعترف مؤخرا بأن لاعبيه يعانون من الإجهاد.

 

وسيدخل ريال مدريد مباراة الإياب على ملعب آنفيلد منتشيا بتحقيق 6 انتصارات متتالية في كافة المسابقات وأيضا بعد فوزه 2-1 على غريمه برشلونة، السبت، ليصبح على بعد نقطة واحدة من أتليتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني.

 

لكن ريال حقق هذه الانتصارات بتشكيلة مرهقة ضربتها الإصابات مؤخرا، مما دفع زيدان للقول بعد الفوز على برشلونة إن فريقه يواجه ضغوطا كبيرة، لكنه أكد أن لاعبيه لن يدخروا جهدا أمام ليفربول.

 

وقال في مؤتمر صحفي: "لن ندخر جهدا أمام ليفربول. جئنا إلى هنا للفوز وهذا ما سنحاول القيام به. ناقشت هذا الأمر مع اللاعبين. بذلنا مجهودا كبيرا في مباراة الذهاب وأيضا أمام برشلونة لكننا اعتدنا على هذه الأمور".

 

وسافر ريال مدريد إلى مرسيسايد بتشكيلة مشابهة لتلك التي فازت على فريق المدرب يورغن كلوب الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية ولا يزال يفتقد مدافعيه سيرخيو راموس ورفائيل فاران وداني كاربخال، إضافة إلى إيدن هازارد المنضم لريال مدريد في صفقة قياسية.

 

كما يغيب لوكاس فازكيز بسبب إصابة في الركبة تعرض لها أمام برشلونة أنهت موسمه.

 

ولم يكشف المدرب الفرنسي إذا ما كان الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا سيحصل على مشاركة أساسية نادرة بدلا من فازكيز كما لم يكشف عن التشكيلة التي ستبدأ المباراة.

المصدر: سكاي نيوز
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