صحة

"بخاخ" وجهاز استنشاق.. دواء جديد "ثوري" لعلاج كورونا

Lebanon 24
14-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-812710-637539837417665746.jpg
Doc-P-812710-637539837417665746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن فريق من كبار العلماء من جامعة بريستول البريطانية، تشكيل شركة جديدة تعمل على تطوير علاجات رائدة وحاصلة على براءة اختراع جديدة محتملة لفيروس كورونا.

واتخذت الشركة الجديدة "هالو ثيرابيوتيكز" من بريستول مقرًا لها من قبل فريق من العلماء البارزين الذين توصلوا إلى اكتشاف جديد تم نشره في مجلة ساينس.

وتظهر الدراسات أن العلاجات من المحتمل أن تكون "مضادات فيروسات لعموم كورونا" من حيث أنها ستعمل ضد جميع سلالات فيروس كورونا - بما في ذلك الأنواع شديدة العدوى "المملكة المتحدة (كينت)" و "جنوب إفريقيا" و "البرازيلية".

ويمنع الدواء الجديد الفيروس من اختراق الخلايا في الأنف والحنجرة والرئتين، حيث تشمل العلاجات التي يجري تطويرها بواسطة "هالو ثيرابيوتيكز" بخاخ الأنف، وجهاز الاستنشاق المستخدم في حالات الربو.

ويقوم فريق "هالو ثيرابيوتيكز" حاليًا بإشراك المستثمرين للمساعدة في تمويل العديد من التجارب السريرية المتوازية، التي يرتبط نجاحها ببدء العلاجات المضادة للفيروسات في الانتشار حول العالم.


من جانبه يقول البروفيسور إيمري بيرغر، أحد أعضاء الفريق الذي يقود تطوير الدواء: "الهدف من علاجنا هو تقليل كمية الفيروس التي تدخل الجسم بشكل كبير. وبعد ذلك، حتى لو أصيب الأشخاص بالفيروس أو تعرضوا له، فلن يمرضوا لأن مضاد الفيروسات يمنع الفيروس من الانتشار إلى الرئتين وما وراءهما".

ويتابع: "الأهم من ذلك، نظرًا لأن الحمل الفيروسي سيكون منخفضًا جدًا ، فمن المحتمل أيضًا أن يوقف انتقاله".

وأضافت البروفيسور كريستيان بيرغر-شافيتزل من مدرسة الكيمياء الحيوية في بريستول: "تتمثل رؤيتنا في أنه عند أول علامة على المرض، سواء كنت على اتصال بشخص مصاب بـكوفيد-19 أو ظهرت عليك أعراض مبكرة، يمكنك العلاج الذاتي في المنزل لإيقاف الفيروس في مساراته، ومنعك من الإصابة بالمرض".

البروفيسور آدم فين، من كلية بريستول الطبية ومركز بريستول للقاحات يقول: "مع تحور الفيروس، هناك خطر حقيقي يتمثل في أن اللقاحات المتاحة حاليًا يقل تأثيرها الوقائي، وقد يصاب الناس بالمرض مرة أخرى".

ويشير إلى أن الإنسانية بحاجة إلى مجموعة من العلاجات المضادة للفيروسات المتاحة بسهولة والفعالة من حيث التكلفة والتي تعمل عبر جميع سلالات الفيروسات وتكمل جهود التطعيم.

المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:20 | 2021-04-16
15:00 | 2021-04-16
12:00 | 2021-04-16
09:00 | 2021-04-16
06:00 | 2021-04-16
23:00 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website