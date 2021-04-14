المرأة

فيديو نادر للأميرة ديانا في يوم زفافها.. هكذا أربكها ذيل الفستان وطول الطرحة

Lebanon 24
14-04-2021 | 12:00
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تناقل بعض الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو سجل يوم حفل زفاف الأميرة الراحلة ديانا والأمير تشارلز.

 

وظهرت فيه الأميرة وهي تخرج من العربة التي خصصت لنقلهما وبدا أن طرحة الفستان وذيله الطويلين لم يمكناها من المشي بطريقة صحيحة. ولهذا توقفت مرات عدة والتفتت إلى الخلف ولم تبد عليها علامات الارتياح قبل أن يقوم الحراس بمساعدتها.

 

وأثار الفيديو اهتمام الكثير من المتابعين الذين تذكروا ذلك اليوم الأسطوري.

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يشار إلى أن جدلاً أثير مؤخراً بسبب قرار ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري عدم حضور مراسم جنازة الأمير فيليب التي يتوقع ان تقام يوم السبت 17 نيسان الجاري. وذكر مصدر مقرب من الأسرة الملكية أن السبب هو توصية من طبيب نبهها إلى عدم فعل ذلك من أجل الحفاظ على سلامة حملها.

 

وكان برايان كيلميد، مقدم البرامج التلفزيونية في شبكةFox News الأميركية كشف علاقة الأمير وزوجته بوفاة دوق إدنبرة الأمير فيليب.

 

وقال كيلميد خلال البرنامج الإخباري Fox & Friends إن هناك تقارير تفيد بأن فيليب كان غاضباً بعد المقابلة مع أوبرا وينفري و"بينما كان يحاول التعافي، تدهورت صحته".

المصدر: لها
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