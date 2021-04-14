المرأة

زوجة نجم هوليوودي شهير تظهر بالحجاب وتحدث ضجة (صور)

Lebanon 24
14-04-2021 | 15:00
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نشرت جادا بينكت، زوجة النجم العالمي ويل سميث، على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام"، صوراً لها أثارت اهتمام الكثير من المتابعين.

 

وظهرت في الصور مرتدية الحجاب وهو ما أثار موجة من الجدل حيث اعتبر بعضهم أنه يليق بها فيما رأى فيه آخرون العكس.

 

وأرفقت جادا الصور بالتعليق: "أعتقد فعلاً أن لون الخوخ في الشرق الأوسط يناسبني" وحققت أكثر من 648 ألف إعجاب.

 

A post shared by Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)


 

يشار إلى أنها نشرت في وقت سابق صورة ظهرت فيها مرتدية زي المحجبات الكامل وعلقت عليها: "عندما تكون في الشرق الأوسط تشاهد ويل سميث يركض عند شروق الشمس فيما يريد المبدع جاس التقاط الصور له".

 

A post shared by Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)

 

المصدر: لها
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