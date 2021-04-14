لبنان

سد ثغرات هذا الاقتراح هل يحفظ حقوق المودعين ؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-04-2021 | 08:49
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تتواصل في مجلس النواب الاجتماعات لانجاز اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية  capital control تمهيدا لاقراره.

 

ووفق المعلومات التي تمت مناقشتها بين رئيس مجلس النواب نبيه بري واللجنة امس، فقد حصل تقدم في الشق المتعلق بالأموال المحولة الى الخارج، مع السعي لحفظ حقوق المودعين".

 

الا ان مصادر محايدة قالت ان اي اقتراح لا يلحظ ضمن بنوده مفعولاً رجعياً لإعادة التحاويل التي خرجت من لبنان بعد 17 تشرين الأول 2019  لا قيمة فعلية له، والمؤسف ان هذا المطلب لن يتحقق لعدم وجود اي حجة قانونية تمنع التحاويل الى الخارج".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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