في أول يوم برمضان إسرائيل تمنع آذان العشاء في المسجد الأقصى وغضب فلسطيني (فيديو)

طالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، المجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة والعدوان على المسجد الأقصى.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الممارسات الإسرائيلية عدوانا عنصريا على حرمة المقدسات، وعلى حرية العبادة وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان العالمية.

وحذر أبو ردينة في بيان من عواقب السياسة العدوانية التي تنذر بتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية، قد أقدمت مساء أمس الثلاثاء، على قطع أسلاك الصوت عن مآذن المسجد الأقصى ما حال دون رفع آذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان.

شرطة الاحتلال تقوم بقطع أسلاك الكهرباء في مئذنة باب الأسباط في المسجد الأقصى pic.twitter.com/tKNtMj2p5X