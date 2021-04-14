تعرفوا إلى قائمة أجور الممثلين في مسلسلات 2021.. محمد رمضان بالصدارة بأكثر من 2 مليون دولار!

مع بداية موسم الأعمال الدرامية والمنافسة الشرسة بين نجوم الفن إنتشرت عبر مصادر صحافية قائمة تقريبية لأجور النجوم في مسلسلات رمضان 2021.

وتصدّر النجم المصري محمد رمضان قائمة هؤلاء النجوم حيث تقاضى حوالي 2 مليون و800 ألف دولار مقابل دوره في مسلسل "موسى"، فيما تقاضى محمد إمام 2 مليون ونصف مليون دولار عن دوره في مسلسل "النمر"، وتقاضى الفنان أحمد السقا 2 مليون دولار عن دوره في مسلسل "نسل الأغراب" وأمير كرارة 1 مليون و700 ألف دولار عن دوره في مسلسل "نسل الأغراب".

كما تقاضى الممثل يحيى الفخراني 1 مليون ونصف مليون دولار عن دوره في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وتقاضى النجم كريم عبد العزيز 1 مليون و 200 ألف دولار عن دوره في مسلسل "الاختيار" .

أما أجور الممثلات في مسلسلات رمضان 2021 ، فتقاضت النجمة ياسمين عبد العزيز 1 مليون و200 ألف دولار عن دورها في مسلسل "اللي مالوش كبير"، فيما تتقاضى نيللي كريم 1 مليون و 100 ألف دولار عن دورها في مسلسل "ضد الكسر"، وتقاضت الفنانة ريهام حجاج 700 ألف دولار عن دورها في مسلسل "وكل ما نفترق".