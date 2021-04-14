عربي-دولي

ولاية أميركية تتخلى عن إجراءات كورونا الاحترازية كليا

Lebanon 24
14-04-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-812734-637539892374689014.jpg
Doc-P-812734-637539892374689014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حاكم ولاية نيفادا، ستيف سيسولاك، الثلاثاء، عن خطط لإعادة فتح جميع مقاطعات الولاية بالكامل بنسبة 100 في المئة بداية من شهر حزيران المقبل.

وقال سيسولاك خلال مؤتمر صحفي: "كما هو الحال مع كل قرار كان عليّ اتخاذه خلال هذا الوباء، أعلم أن الكثير من الناس سيقولون إن هذا مبكر جدا، وسيقول آخرون إنه ليس قريبا بما يكفي".

وِأشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، استقر عدد الحالات الجديدة اليومية عند مستويات منخفضة نسبيا بينما تلقى عدد متزايد من السكان اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وخففت عدة ولايات قيود الإغلاق بدرجات متفاوتة في وقت سابق من هذا العام، ومنها تكساس ولويزيانا وميسيسبي.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:33 | 2021-04-16
17:30 | 2021-04-16
17:15 | 2021-04-16
17:00 | 2021-04-16
16:30 | 2021-04-16
16:17 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website