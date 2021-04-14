فنون ومشاهير

بسبب غنائهما معاً أصالة وابنتها شام الذهبي تتعرضان لتنمر الجمهور: "مزعجات" (فيديو)

Lebanon 24
14-04-2021 | 18:00
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خطوبة شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة لا تزال تشغل المتابعين. وفي هذا السياق تناقل عدد من الحسابات الناشطة في تطبيق "إنستغرام" فيديو سجل خلال الحفل الذي أقيم لهذه المناسبة منذ مدة غير طويلة.

 

وفيه ظهرت شام وهي تحمل الميكروفون وتؤدي مقطعاً من أغنية "سيرة الحب" للسيدة أم كلثوم بمشاركة والدتها. وزبدا الخطيب وهو ينظر إليها فيما ترتسم على وجهه علامات الفرح.

 

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ورأى بعض المتابعين أنها تتمتع بصوت مميز تماماً مثل والدتها فيما سخر منهما آخرون وتنمروا عليهما بقسوة ورأوا أنهما تصرخان. ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات: " الثنتين بيصرخن" و"مزعجات" و"ما أحلاهم" و" عم تنوّي ماعم تغني" و"أستغفرالله ما بدي أتنمر بس جعير مش غنا". وحقق الفيديو أكثر من 86 ألف مشاهدة.

 

يشار إلى أن شام تعرضت في وقت سابق لانتقادات حادة بسبب صورة نشرتها على حسابها الخاص في التطبيق وظهرت فيها وهي تقوم بتقبيل يد خطيبها ما اعتبره الكثيرون مبالغة.

المصدر: لها
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