لبنان

استياء طبي من سياسيين ونافذين لهذه الاسباب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-04-2021 | 09:48
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أبدى مرجع طبي بارز استياءه من طريقة تعاطي عدد من النواب والنافذين والسياسيين والطامحين الى مناصب عامة، مع منهجية التلقيح ضد وباء كورونا، واستغلالهم السماح للقطاع الخاص بالدخول الى عملية إعطاء اللقاحات لكي يحولوا المنصات الخاصة بهم الى برامج إنتخابية تفرق بين مواطن وآخر من القضاء عينه ولا تحترم الفئات العمرية وتطلب مستندات شخصية لها طابع انتخابي نفعي .

 

وأعطى المرجع الطبي مثالاً عن نائب في البقاع لقح اعضاء ماكينته الإنتخابية وعددا من الصحافيين، ونائب آخر من كسروان إستحصل على لقاحات  "استرازينيكا "واستأجر عيادة خاصة حيث أخذ هو اللقاح ولكن بغير إسمه الحقيقي ، ولقّح كل مرافقيه وموظفيه .

المصدر: لبنان 24

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