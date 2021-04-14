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هذا أول أيام عيد الفطر فلكياً!

Lebanon 24
14-04-2021 | 11:30
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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن "عدة شهر رمضان 30 يوما، ويكون آخر أيام رمضان يوم الأربعاء 12 أيار الموافق 30 رمضان".

وأوضح المعهد أن "يوم 12 أيار سيكون أطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بإجمالي 15 ساعة صوم و 35 دقيقة".

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 م  وهو ( يوم الرؤية ).

وسيكون يوم الأربعاء 12 أيار هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 أيار (عيد الفطر المبارك) ، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.
المصدر: اليوم السابع
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