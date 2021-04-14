صباح الجزائري تُحدث ضجة بتصريحاتها عن "باب الحارة".. ما عم احضرو! (فيديو)

انتقدت النجمة صباح الجزائري الموسم الجديد من مسلسل "باب الحارة" في جزئه الـ11، والذي يعرض حالياً خلال الموسم الرمضاني.

وأكدت في لقاء تلفزيوني انه لا يشبه العمل الاصلي الذي كانت تجسد فيه شخصية "ام عصام"، متهمة القائمين على الموسم الجديد بأنهم يستثمرون نجاح الاجزاء السابقة.

وأشارت إلى أنها لن تتابع الجزء الحالي، لافتة إلى أنه "اكيد ما بيشبه باب الحارة هذا عمل مختلف سموه نفس الإسم".

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واوضحت النجمة السورية انها شاركت في 9 اجزاء من مسلسل باب الحارة مع المخرج بسام الملا صاحب المشروع والفكرة والنجاحات.

وجاءت تصريحات الجزائري بعد الضجة الكبيرة التي حصلت بتصريحات النجم عباس النوري الذي وصف المسلسل الجديد بـ"سندويشة فلافل بايتة".