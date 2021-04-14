23
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
موسكو تتحفظ على "قناة اسطنبول".. ومحلل روسي يكشف السبب
Lebanon 24
14-04-2021
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل مشروع "قناة اسطنبول" المائية إثارة الجدل. وقال أكاديمي ومحلل سياسي روسي في حديث مع "العربية" إن "موسكو تخشى من أن تمنح قناة اسطنبول المائية ولو نظرياً، الحق لأنقرة بالانسحاب من اتفاقية مونترو الدولية"، وهي التي تنظم حركة الملاحة البحرية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل وكذلك في البحر الأسود.
وأضاف المحلل السياسي إكبال درة: "إن قضية المنافذ البحرية عبر التاريخ كانت سبباً لنشوب صراعاتٍ طويلة بين موسكو وأنقرة، لكن بفضل اتفاقية مونترو لم يدخل الجانبان في عملياتٍ قتالية منذ نحو 100 عام".
وتابع أن "القلق الروسي من قناة اسطنبول الجديدة يكمن في أن هذا المشروع قد يساهم في منح أنقرة الفرصة للانسحاب من اتفاقية مونترو ولو على المدى البعيد"، مشدداً على أن "موسكو تتمسّك بهذه الاتفاقية لكونها تحدّ من وجود قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأسود".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "أنقرة ملتزمة حتى الآن بشروط اتفاقية مونترو، لكن انسحابها من هذه المعاهدة الدولية قد يؤدي إلى تسريع دخول أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو"، مضيفاً أنه "في هذه الحالة سيتحول البحر الأسود لمجرّد بحيرة تابعة لحلف الناتو، وهو ما ترفضه موسكو وتعتبره أمراً غير مقبول".
كما شدد على أن "المحادثات الروسية ـ التركية حول قناة اسطنبول تزامنت أيضاً مع خلافٍ حادّ بين روسيا وأوكرانيا التي تحظى بدعمٍ تركي، وهذا ما يزيد من قلق موسكو".
وكان الكرملين قد أكد يوم الجمعة الماضي، في بيان "ضرورة الحفاظ على النظام القائم لمضيق البحر الأسود وفقاً لبنود اتفاقية مونترو لعام 1936 لضمان الاستقرار والأمن الإقليميين"، وذلك في معرض تعليقه على خطة أنقرة في شق "قناة اسطنبول" المائية التي سيضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجر أساسها في الصيف المقبل.
المصدر:
العربية
تابع
الأكثر قراءة
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
Lebanon 24
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
19:58 | 2021-04-15
15/04/2021 07:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
21:07 | 2021-04-15
15/04/2021 09:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
02:43 | 2021-04-16
16/04/2021 02:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
18:55 | 2021-04-15
15/04/2021 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
18:33 | 2021-04-15
15/04/2021 06:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:33 | 2021-04-16
يواجه معارضة قوية.. موعد تشييد أول جسر فوق قناة اسطنبول
17:30 | 2021-04-16
سلالة جديدة من كورونا تتفشى في بريطانيا
17:15 | 2021-04-16
أنجيلا ميركل تلقت الجرعة الأولى من أسترازينيكا
17:00 | 2021-04-16
مفاجأة في أميركا بشأن من تلقوا لقاح كورونا... أمراض خطيرة وإصابات ووفيات!
16:30 | 2021-04-16
غسيل مخ عبر الانترنت... هذا ما يفعله "داعش" في اندونيسيا
16:17 | 2021-04-16
العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب.. الكشف عن كنز لداعش (صور)
فيديو
محمد رمضان يثير الجدل بعد مشهد تناول الأفاعي (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان يثير الجدل بعد مشهد تناول الأفاعي (فيديو)
16:10 | 2021-04-16
16/04/2021 17:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يفتح النار على المحطات اللبنانية: "عيب عليهم.. يُفضّلون الفضائح على الفن" (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يفتح النار على المحطات اللبنانية: "عيب عليهم.. يُفضّلون الفضائح على الفن" (فيديو)
15:00 | 2021-04-16
16/04/2021 17:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية! (فيديو)
Lebanon 24
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية! (فيديو)
10:30 | 2021-04-16
16/04/2021 17:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact