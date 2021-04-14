عون استقبل كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط لدى القيادة البريطانية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "من أولى مهام الحكومة الجديدة ستكون تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي"، معتبرا ان "هذه الخطوات أساسية لانها تعيد الثقة الدولية بلبنان ولا سيما ثقة الصناديق المالية التي سوف تساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال مارتن سامبسون والوفد المرافق في زيارة للاطلاع على الأوضاع في لبنان والتعاون اللبناني- البريطاني في المجالات كافة، لا سيما المجال العسكري.

وفي هذا الاطار، شكر الرئيس عون الجنرال سامبسون على المساعدات التي تقدمها بلاده في تأمين الحدود الشرقية والشمالية، ولا سيما بناء أبراج ومراكز مراقبة حدودية بلغ عددها حتى الان 79 برجا، إضافة الى منظومات المراقبة المتحركة والسيارات المصفحة، ودورات التدريب والتخصص. كذلك شكره على المساعدات الإنسانية والإنمائية التي تقدمها بريطانيا في مجال دعم القطاع التعليمي ومواجهة ازمة كورونا والمساعدة على تحمل عبء النزوح السوري وتداعيات انفجار مرفأ بيروت".

وخلال اللقاء الذي حضره القائم بالاعمال البريطاني في لبنان مارتن لنغدن، قدم الرئيس عون تعازيه بوفاة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيت الثانية، منوها بما تركه من اثر لدى البريطانيين خصوصا وفي العالم عموما.